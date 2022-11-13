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Сегодня, 13:15

Догонит ли «Спартак» «Зенит»? Мнение Юрана

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о том, смогут ли красно-белые отобрать чемпионский титул у «Зенита».

— «Спартак» — в золотой гонке? Или «Зенит» не достать?

— Знаете, в начале сезона мне нравился ЦСКА, — заявил Юран. — Думал, что именно армейцы навяжут борьбу питерцам. Игра им давалась, агрессия, голы, скорость. Но «Спартак» потихоньку прибавлял, прибавлял и закончил первую часть сезона на втором месте. Причем вполне заслуженно. Красно-белые выглядят весьма уверенно. Почти не теряют очки в матчах с командами, которые находятся ниже них в таблице. А вот ЦСКА забуксовал. Упустил победу над «Оренбургом», дома проиграл «Нижнему Новгороду». Что-то сломалось.

— Так «Спартак» навяжет борьбу «Зениту» или нет?

— Сложно... Шесть очков — комфортный отрыв. «Зенит», по идее, может проиграть только самому себе, только если сам начнет дурака валять. Все в руках команды Сергея Семака. В футболе, конечно, всякое бывает. Хотелось бы, чтобы красно-белые завоевали золото, но объективно шансов у них немного.

«Спартак» с 36 очками в 17 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» лидирует с 42 очками в 17 играх. Команда из Санкт-Петербурга становилась победителем РПЛ в четырех предыдущих сезонах.

Александр Соболев на&nbsp;скамейке запасных в&nbsp;начале матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Абаскаль прав. А то Соболева даже с Холанном сравнили...» Юран — о шансах «Спартака» на золото и возможном вылете «Локо»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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