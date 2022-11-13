Догонит ли «Спартак» «Зенит»? Мнение Юрана

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о том, смогут ли красно-белые отобрать чемпионский титул у «Зенита».

— «Спартак» — в золотой гонке? Или «Зенит» не достать?

— Знаете, в начале сезона мне нравился ЦСКА, — заявил Юран. — Думал, что именно армейцы навяжут борьбу питерцам. Игра им давалась, агрессия, голы, скорость. Но «Спартак» потихоньку прибавлял, прибавлял и закончил первую часть сезона на втором месте. Причем вполне заслуженно. Красно-белые выглядят весьма уверенно. Почти не теряют очки в матчах с командами, которые находятся ниже них в таблице. А вот ЦСКА забуксовал. Упустил победу над «Оренбургом», дома проиграл «Нижнему Новгороду». Что-то сломалось.

— Так «Спартак» навяжет борьбу «Зениту» или нет?

— Сложно... Шесть очков — комфортный отрыв. «Зенит», по идее, может проиграть только самому себе, только если сам начнет дурака валять. Все в руках команды Сергея Семака. В футболе, конечно, всякое бывает. Хотелось бы, чтобы красно-белые завоевали золото, но объективно шансов у них немного.

«Спартак» с 36 очками в 17 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» лидирует с 42 очками в 17 играх. Команда из Санкт-Петербурга становилась победителем РПЛ в четырех предыдущих сезонах.