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Сегодня, 22:15

Клотет: «Я не променял бы свою команду на «Спартак»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет заявил, что не променял бы свою команду на «Спартак».

— Согласны с тем, что «Торпедо» ниже классом, чем «Спартак»? Классная команда, сумев спастись от двух пенальти, на волне успеха развила бы успех. Вам же это не удалось.

— У «Спартака» состав дороже, больше денег, которые они могут тратить, у них выше класс... Но у нас было, что им противопоставить: играть командно, с душой, выкладываться. И несмотря на то, что в «Спартаке» много сильных индивидуальностей, наша сила — в командной игре. Я не променял бы свою команду на «Спартак». Потому что как тренер я восхищен своими футболистами. Мы проигрывали 0:2 к перерыву, получили три пенальти в свои ворота, находимся в самом низу таблицы... И после перерыва мы вышли и показали отличную игру.

Нужно время, чтобы выстроить игру. И хотя матчей не так много осталось, мы будем прибавлять от игры к игре. И я более счастлив игрой сегодня, хотя мы и проиграли, чем победой над «Факелом».

— Были ли у вас случаи, когда в одном тайме три пенальти назначались в пользу оной команды?

— Нет, никогда такого не было в моей тренерской практике. И сколько матчей я не смотрел, такого не помню...

— В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Химками», а оба тренера — и вы, и Талалаев — будете смотреть игру с трибуны.

— Важно, что игроки будут биться. У нас хорошее взаимопонимание. Ребятам надо быть на поле командой — не важно, кто будет на скамейке. Выбора нет, надо биться за результат.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
9
2
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Кутепов: «Спартак» отскочил, отбивался в конце второго тайма»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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