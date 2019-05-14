Жизни свидетельнице по делу Кокорина и Мамаева, которая выпала с балкона в Чехии, ничего не угрожает

Екатерина Бобкова, выступавшей свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина​, находится в тяжелом состоянии, но угрозы для ее жизни больше нет.

Девушка выпала из окна в одном из городов Чехии 10 мая, в результате она получила множественные повреждения. По версии следствия, Бобкова находилась на балконе одна. Она курила сигарету, но в какой-то момент потеряла равновесие и упала на землю более чем с десятиметровой высоты.

– Пациентка госпитализирована в одну из клиник, входящих в состав Факультетской больницы Градец-Кралове, – заявил представитель учреждения Якуб Сохор. – Ее состояние медики оценивают как тяжелое, но угрозы для жизни не существует. Она еще какое-то время будет находиться в больнице.

Свидетель из компании Кокорина и Мамаева выпала из окна