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Сегодня, 11:45

Жирков предположил, когда в России появится футболист уровня Мбаппе

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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков ответил на вопрос, может ли в России появиться игрок уровня Килиана Мбаппе, выступающего за «ПСЖ» и сборную Франции.

По его мнению, подобная ситуация может произойти только при условии проведения в стране крупных международных соревнований, например, Олимпийских игр.

«Если будет Олимпиада какая-нибудь в России, и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится. (Улыбается). Каким образом? Африканские спортсмены будут приезжать в Россию, жить в нашей стране, родят детей и тогда появится русский Мбаппе с нашим гражданством», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Эндрик, Килиан Мбаппе и&nbsp;Альфонсо Дэйвис. Плюс Мбаппе, Эндрик и Дэйвис. Летом Анчелотти предстоит снова менять «Реал»?

В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе принял участие в 41 матче «ПСЖ» во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ближайшим летом Мбаппе перейдет в «Реал» на правах свободного агента. Француз подписал с мадридской командой пятилетний контракт.

24 марта Мбаппе заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024.

Источник: «РБ Спорт»
Килиан Мбаппе
Юрий Жирков
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
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Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
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 - : -
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