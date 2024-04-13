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Судейство

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Генсек РФС о запрете арбитрам работать с татуировками: «Воспитательная функция футбола должна нести позитив»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о запрете арбитрам работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок».

Ранее «СЭ» стало известно, что все татуировки необходимо закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча (футболисты и тренеры), ни зрители.

«Это вопрос, который решает внутри себя судейское сообщество. Никто не собирается запрещать кому-то как-то выглядеть наносить или не наносить татуировки. Нашим законодательством это [татуировки] разрешено, футбольными правилами тоже. Другой вопрос, футбол — это популярный вид спорта, все субъекты игры несут определенную культуру, в том числе и подрастающему поколению. Мы иногда наказываем коллег, когда они в эмоциональном порыве начинают ругаться матом. Хороший человек вышел эмоционально из себя, поругался, потом пожалел об этом, но все посмотрели и считают это нормальным. Воспитательная функция футбола должна нести позитив. Хочешь иметь татуировку, хорошо, но не надо ей кичиться, не надо обращать на нее внимание. Мы оцениваем работу судьи по работе», — сказал Митрофанов «СЭ».

Арбитр Юлия Веселова, Милорад Мажич, Сергей Карасев. Судьям запретили татуировки. Других проблем нет?

Помимо татуировок, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.

Футбол
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
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Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
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 - : -
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 - : -
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