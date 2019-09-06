Жена Мамаева назвала освобождение мужа по УДО лучшим подарком на день рождения

Алана Мамаева, супруга полузащитника Павла Мамаева, отметила, что освобождение по УДО ее мужа — лучший подарок на день рождения. По ее словам, домой футболист вернется на свое день рождение.

— У меня завтра ДР, и это лучший подарок для меня" А на Пашин день рождения (17.09) его ждет путь домой, — написала Мамаева в Instagram.

Сегодня стало известно, что получившие реальные сроки за драки Александр Кокорин и Мамаев будут отпущены из колонии условно-досрочно. Они попали в тюрьму после того, как осенью стали участниками сразу двух потасовок в центре Москвы.