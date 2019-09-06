Жена Мамаева назвала освобождение мужа по УДО лучшим подарком на день рождения
12:27
Алана Мамаева, супруга полузащитника Павла Мамаева, отметила, что освобождение по УДО ее мужа — лучший подарок на день рождения. По ее словам, домой футболист вернется на свое день рождение.
— У меня завтра ДР, и это лучший подарок для меня" А на Пашин день рождения (17.09) его ждет путь домой, — написала Мамаева в Instagram.
Сегодня стало известно, что получившие реальные сроки за драки Александр Кокорин и Мамаев будут отпущены из колонии условно-досрочно. Они попали в тюрьму после того, как осенью стали участниками сразу двух потасовок в центре Москвы.
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
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