Президент Медиалиги — о Дзюбе: «Как только ребята договорятся, он будет иметь полное право сыграть за «Родину Медиа»

Президент Медиалиги Николай Осипов ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матчах за «Родину Медиа».

«У нас есть прецедент: мы получаем от команд заявки. Они подтверждаются, скажем так, заинтересованностью футболиста. Но до тех пор, пока переговоры ведутся, а мы понимаем что Дзюба — человек с определенных пулом других контрактных обязательств, которые нужно соблюсти, чтобы он мог, например, сыграть в Медиалиге. Поэтому, если Дима Тарасов говорит, что у них есть вероятность того, что Дзюба может сыграть, а также сообщает: «держите его на карандаше, он наш футболист», тогда мы идем навстречу командам, в установленное время получая от них данную информацию», — сказал Осипов «СЭ».

Президент Медиалиги также сообщил, при каком условии Дзюба сможет сыграть за «Родину Медиа».

«Как только ребята с ним договорятся, он будет иметь полное право сыграть за «Родину Медиа», потому что ребята сказали об этом внутри заявочного окна. Так же как и многие другие сюрпризы, которые готовят представители других команд, но не выносят в общественное поле, чтобы не навредить имиджу самих футболистов. Сейчас мы говорим о больших игроках, которым нужно сначала уладить свои профессиональные договорные обязательства, а потом уже иметь возможность сыграть в Медиалиге», — добавил Осипов.

Ранее создатель команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов сообщил «СЭ» о переговорах по участию Артема Дзюбы в матчах клуба в Медиалиге.