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Президент Медиалиги — о Дзюбе: «Как только ребята договорятся, он будет иметь полное право сыграть за «Родину Медиа»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Медиалиги Николай Осипов ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матчах за «Родину Медиа».

«У нас есть прецедент: мы получаем от команд заявки. Они подтверждаются, скажем так, заинтересованностью футболиста. Но до тех пор, пока переговоры ведутся, а мы понимаем что Дзюба — человек с определенных пулом других контрактных обязательств, которые нужно соблюсти, чтобы он мог, например, сыграть в Медиалиге. Поэтому, если Дима Тарасов говорит, что у них есть вероятность того, что Дзюба может сыграть, а также сообщает: «держите его на карандаше, он наш футболист», тогда мы идем навстречу командам, в установленное время получая от них данную информацию», — сказал Осипов «СЭ».

Президент Медиалиги также сообщил, при каком условии Дзюба сможет сыграть за «Родину Медиа».

«Как только ребята с ним договорятся, он будет иметь полное право сыграть за «Родину Медиа», потому что ребята сказали об этом внутри заявочного окна. Так же как и многие другие сюрпризы, которые готовят представители других команд, но не выносят в общественное поле, чтобы не навредить имиджу самих футболистов. Сейчас мы говорим о больших игроках, которым нужно сначала уладить свои профессиональные договорные обязательства, а потом уже иметь возможность сыграть в Медиалиге», — добавил Осипов.

Ранее создатель команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов сообщил «СЭ» о переговорах по участию Артема Дзюбы в матчах клуба в Медиалиге.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
2
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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