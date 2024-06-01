Источник: Дзюба дозаявлен за медийную команду «Родина Медиа»

Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба был дозаявлен за медийную команду «Родина Медиа», сообщает инсайдер и журналист Иван Карпов.

По данным источника, скорее всего, 35-летний российский футболист сможет сыграть за новый клуб в ближайшем матче медиалиги.

В конце мая московский «Локомотив» объявил об уходе нападающего в связи с истечением срока действия контракта. Дзюба выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года.