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Орлов — о Файзуллаеве: «Этот парень умеет на поле все!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева.

— Этот парень умеет на поле все! Помню, когда-то я давал интервью и сказал, что Элдор Шомуродов по уровню футбольного интеллекта превосходит российских нападающих. На меня сразу многие набросились. Мол, что это такое? Почему вы принижаете своих игроков. Секундочку! Я имел в виду футбольный интеллект, понимаете?

И что мы в итоге увидели? Узбекский форвард уехал в серию А. Сначала играл в «Дженоа», потом перешел в «Рому», этот сезон провел в аренде в «Кальяри». Сейчас кто-то скажет, что это не уровень. Постойте! Это чемпионат Италии. Вообще-то «Кальяри» не вылетел. Да, у Шомуродова, наверное, не великая статистика (3 гола и 3 передачи, — Прим. «СЭ»), но он вообще-то довольно много пропустил из-за травмы.

И сейчас мы наблюдем в РПЛ другого узбекского таланта. Видно, что у Аббоса очень хорошая футбольная школа. Он здорово видит поле, выносливый, смелый, креативный. Остроумно играет, с приличным ударом! А ведь еще не раскрыл полностью свой потенциал. Будет только прибавлять, — сказал Орлов «СЭ».

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Геннадий Орлов
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
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Краснодар – Динамо
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ЦСКА – Урал
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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