Орлов — о Файзуллаеве: «Этот парень умеет на поле все!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева.
— Этот парень умеет на поле все! Помню, когда-то я давал интервью и сказал, что Элдор Шомуродов по уровню футбольного интеллекта превосходит российских нападающих. На меня сразу многие набросились. Мол, что это такое? Почему вы принижаете своих игроков. Секундочку! Я имел в виду футбольный интеллект, понимаете?
И что мы в итоге увидели? Узбекский форвард уехал в серию А. Сначала играл в «Дженоа», потом перешел в «Рому», этот сезон провел в аренде в «Кальяри». Сейчас кто-то скажет, что это не уровень. Постойте! Это чемпионат Италии. Вообще-то «Кальяри» не вылетел. Да, у Шомуродова, наверное, не великая статистика (3 гола и 3 передачи, — Прим. «СЭ»), но он вообще-то довольно много пропустил из-за травмы.
И сейчас мы наблюдем в РПЛ другого узбекского таланта. Видно, что у Аббоса очень хорошая футбольная школа. Он здорово видит поле, выносливый, смелый, креативный. Остроумно играет, с приличным ударом! А ведь еще не раскрыл полностью свой потенциал. Будет только прибавлять, — сказал Орлов «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4