Орлов сравнил форвардов Тюкавина и Кокорина

Комментатор Геннадий Орлов считает игрока «Зенита» Матео Кассьерру и футболиста «Динамо» Конастантина Тюкаивна лучшими нападающими РПЛ.

— Кассьерра — лучший бомбардир чемпионата, в одном матче забил аж пять мячей. Тут все очевидно. Настоящий бомбардир.

Тюкавин вел «Динамо» к золоту, забивал голы на любой вкус. Но пока еще показывает не все, на что способен. Талант. Кордоба — первый запасной. Я все-таки зенитовца и динамовца поставлю чуть повыше по их вкладу в успехи своих команд. Хотя футболист «Краснодара», без всяких сомнений, прекрасный форвард.

Тюкавина признали лучшим игроком сезона. Но у меня другой фаворит. Глушенков. Я бы выбрал именно представителя «Локомотива».

Сравнение Тюкавина с Кокориным? Наверное, Александр был талантливее, играл разнообразнее, действовал, в том числе, и на фланге. У Константина пока все-таки более ограниченный диапазон действий, но у него все впереди. Он еще, по сути, в начале своего пути, может реализовать себя лучше Кокорина, — сказал Орлов «СЭ».

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