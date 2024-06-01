Орлов сравнил форвардов Тюкавина и Кокорина
Комментатор Геннадий Орлов считает игрока «Зенита» Матео Кассьерру и футболиста «Динамо» Конастантина Тюкаивна лучшими нападающими РПЛ.
— Кассьерра — лучший бомбардир чемпионата, в одном матче забил аж пять мячей. Тут все очевидно. Настоящий бомбардир.
Тюкавин вел «Динамо» к золоту, забивал голы на любой вкус. Но пока еще показывает не все, на что способен. Талант. Кордоба — первый запасной. Я все-таки зенитовца и динамовца поставлю чуть повыше по их вкладу в успехи своих команд. Хотя футболист «Краснодара», без всяких сомнений, прекрасный форвард.
Тюкавина признали лучшим игроком сезона. Но у меня другой фаворит. Глушенков. Я бы выбрал именно представителя «Локомотива».
Сравнение Тюкавина с Кокориным? Наверное, Александр был талантливее, играл разнообразнее, действовал, в том числе, и на фланге. У Константина пока все-таки более ограниченный диапазон действий, но у него все впереди. Он еще, по сути, в начале своего пути, может реализовать себя лучше Кокорина, — сказал Орлов «СЭ».
Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4