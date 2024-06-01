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Сегодня, 12:24

Агент рассказал о будущем хавбека «Ахмата» Тодоровича

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Горан Попов рассказал, что если поступят предложения по Дарко Тодоровичу, окончательное решение примет «Ахмат».

«Что дальше? У Дарко есть контракт. Но если «Ахмату» поступит хорошее предложение, и в клубе захотят эту сделку, мы оставляем все на их усмотрение. Все отметили, что Тодорович отлично выглядел после зимнего перерыва. 12-13 матчей он провел на хорошем уровне. Игру с «Зенитом» не берем в расчет, там что-то случилось с концентрацией, причем, не только у Дарко. Так что если возникнет интерес от других клубов, посмотрим, к чему это приведет. Если Тодоровича не захотят отпускать, он продолжит карьеру в «Ахмате», — цитирует Попова «РБ Спорт».

27-летний защитник зимой продлил контракт с «Ахматом». В сезоне-2023/24 он провел за команду 35 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-todorovicha-esli-budet-interes-ot-drugih-klubov-reshenie-za-ahmatom/
ФК Ахмат
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Клаудиньо назвал, кого считает лидером «Зенита» в текущем сезоне
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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