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«Зенит» сыграет товарищеский матч с грузинским «Сабуртало»

16:15
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«Зенит» проведет товарищеский матч с грузинским клубом «Сабуртало». Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Игра состоится в Испании 6 февраля. Начало в 18.30 по московскому времени.

«Сабуртало», основанный в 1999 году и представляющий Тбилиси, выступает в высшем дивизионе грузинского чемпионата. В сезоне-2019 клуб занял третье место в турнире, а годом ранее, в 2018-м, выиграл золотые медали.

Матч состоится на стадионе «Гильермо Амор», расположенном в Бенидорме.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-03-zenit-sygraet-tovarishcheskiy-match-s-gruzinskim-saburtalo.htm

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