«Зенит» продлит контракт с полузащитником Оздоевым до 2024 года

«Зенит» продлит контракт с полузащитником Магомедом Оздоевым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, новое соглашение петербургского клуба с 29-летним россиянином будет рассчитано до 2024 года и будет подписано в ближайшее время.

Действующий контракт полузащитника с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в шести матчах за «Зенит» и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость четыре миллиона евро.