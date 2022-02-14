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«Зенит» продлит контракт с полузащитником Оздоевым до 2024 года

«Зенит» продлит контракт с полузащитником Оздоевым
Карен Саркисян
Корреспондент
Магомед Оздоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Зенит» продлит контракт с полузащитником Магомедом Оздоевым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, новое соглашение петербургского клуба с 29-летним россиянином будет рассчитано до 2024 года и будет подписано в ближайшее время.

Действующий контракт полузащитника с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в шести матчах за «Зенит» и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость четыре миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/novy-j-kontrakt-ozdoeva-s-zenitom-rasschitan-na-2-sezona/
Магомед Оздоев
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

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 13
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Филипе Силва Малком

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