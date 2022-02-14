«Урал» продлил контракт с полузащитником Евсеевым

«Урал» продлил контракт с полузащитником Алексеем Евсеевым. Обновленный договор действует до лета 2023 года, сообщает пресс-служба клуба.

? «Урал» продлил контракт с Алексеем Евсеевым. Обновлённый договор действует до лета 2023 года



За главную команду нашего клуба Евсеев провёл 50 официальных матчей и забил 6 мячей. На нынешних сборах Алексей уже отметился двумя голами. Он забил в ворота «Спартака» и «Дубай Сити» pic.twitter.com/Jr9LVQZKFi — ФК Урал (@FCURAL) February 14, 2022

27-летний футболист играл за «Урал» с 2017 по 2019 год и вернулся в екатеринбургкий клуб в 2020 году. В общей сложности он провел за «Урал» 50 матчей, на его счету шесть голов и три результативные передачи.