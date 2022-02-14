ЦСКА завершит зимние тренировочные сборы в Турции и сыграет с «Рубином»

ЦСКА проведет товарищеский матч с «Рубином» в Турции

ЦСКА завершит зимние тренировочные сборы в Турции, сообщает пресс-служба московского клуба.

19 февраля армейцы вылетят в Анталью, где проведут заключительный этап подготовки ко второй части сезона.

20 февраля красно-синие проведут товарищеский матч с «Рубином». Встреча состоится на поле отеля Belis в Анталье. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Тренировочные сборы ЦСКА завершатся 24 февраля.