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«Зенит» подтвердил переход Лесового в «Арсенал»

3 июля 2020, 20:07
Даниил Лесовой. Фото ФК «Зенит»
Даниил Лесовой. Фото ФК «Зенит»
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«Арсенал» выкупил у «Зенита» полузащитника Даниила Лесового. Информацию об этом подтвердил официальный сайт сине-бело-голубых.

22-летний футболист переехал в Петербург в 2016-м и провел за «Зенит-2» 32 матча в ФНЛ, в которых отметился одним забитым мячом. В июле 2018-го присоединился к «Арсеналу» на правах аренды.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Даниила Лесового за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Лесовой второй сезон выступает за туляков на условиях аренды. У «Арсенала» было приоритетное право на выкуп, чем клуб и воспользовался.

В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал пять голевых передач.

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