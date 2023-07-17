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Сегодня, 18:48

«Зенит» планирует перехватить у «Спартака» Эраковича

Виктория Кравченко
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Стахинья Эракович.
Фото Global Look Press

«Зенит» намерен перехватить защитника «Црвены Звезды» Страхиню Эраковича у «Спартака», сообщает Czv Magazine.

По данным источника, питерский клуб предложил за 22-летнего игрока свыше семи миллионов евро — это та сумма, которую готовы заплатить красно-белые. Сообщалось, что сербский клуб рассчитывает получить за защитника 9 миллионов евро.

16 июля издание Mozzart Sport заявило, что у «Зенита» есть соглашение с «Црвеной Звездой», по которому петербуржцы могут в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.

Ранее агент футболиста Зоран Павлович подтвердил информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. По информации «СЭ», московский клуб предлагает контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.

17 июля сообщалось, что «Спартак» и «Црвена Звезда» пока далеки от соглашения по трансферу серба.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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