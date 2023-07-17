«Зенит» планирует перехватить у «Спартака» Эраковича
«Зенит» намерен перехватить защитника «Црвены Звезды» Страхиню Эраковича у «Спартака», сообщает Czv Magazine.
По данным источника, питерский клуб предложил за 22-летнего игрока свыше семи миллионов евро — это та сумма, которую готовы заплатить красно-белые. Сообщалось, что сербский клуб рассчитывает получить за защитника 9 миллионов евро.
16 июля издание Mozzart Sport заявило, что у «Зенита» есть соглашение с «Црвеной Звездой», по которому петербуржцы могут в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.
Ранее агент футболиста Зоран Павлович подтвердил информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. По информации «СЭ», московский клуб предлагает контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.
17 июля сообщалось, что «Спартак» и «Црвена Звезда» пока далеки от соглашения по трансферу серба.
Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -