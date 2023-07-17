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Новичок «Рубина» Иву: «Я почти сразу принял предложение клуба»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву прокомментировал свой переход в казанский клуб.

«Я счастлив быть здесь, мне все очень нравится. Предложение поступило через пару дней после того, как я сыграл в сборной. Я взял немного времени подумать, но в итоге много времени мне не понадобилось, я почти сразу принял решение. Ведь о «Рубине» были только хорошие отзывы. К тому же это новый вызов для меня. Хотя я впервые в Казани, но мне все очень нравится. Красивый город, и очень много людей на улицах (смеется)», — приводит слова Иву пресс-служба клуба.

Также 23-летий футболист рассказал о своих целях в «Рубине».

«Я могу играть как опорного полузащитника, так и центрального. Сложно что-то рассказывать о себе. Могу сказать только то, что я очень люблю футбол. Что касается целей, то нужно завершить сезон как можно выше в таблице. Общался с тренером, он рассказал о лиге, о планах на сезон», — сказал Иву.

Полузащитник подписал с «Рубином» контракт на 3 года. Ранее Угочукву выступал за армянские «Лори», «Пюник» и «Урарту». За последний клуб Иву провел 97 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: ФК Рубин
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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