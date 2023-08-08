«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Барриоса

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что «Зенит» обратился в комитет с просьбой об отмене красной карточки полузащитнику Вильмару Барриосу в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Барриоса. По поводу ситуации с повреждением Макарова: представитель «Динамо» также приглашен на заседание для того, чтобы представить необходимые медицинские документы, если таковые имеются«, — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (2:3), который прошел 6 августа, Барриос получил прямую красную карточку за фол на Макарове. Колумбийский футболист в подкате сбил полузащитника московской команды. После его удаления с поля «Динамо» забило победный гол в этой встрече.

Сообщалось, что Макаров получил травму в эпизоде с грубым фолом Барриоса.