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Судейство

Сегодня, 11:40

«Спартак» попросил ЭСК РФС оценить работу судьи Кукуляка в матче с «Рубином»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра матча красно-белых против «Рубина» (1:4) Евгения Кукуляка. Об этом «СЭ» сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

На 37-й минуте матча 3-го тура РПЛ Кукуляк назначил штрафной в пользу казанцев, после которого они сравняли счет в матче.

«Да, мы обратились в ЭСК», — сказал Зеленов.

Кукуляк назначил штрафной удар, хотя ни один из телеповторов не давал четкого понимания, что спартаковец Руслан Литвинов сфолил в борьбе с хавбеком казанцев Маратом Апшацевым. Однако этот эпизод не оказал ключевого влияния на исход встречи: во втором тайме красно-белые забили три гола и уверенно победили «Рубин».

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
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Федор Чалов

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 4
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Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
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Лукас Вера

Оренбург

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И К Ж
Брайан Мансилья

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 3 1 1
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

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