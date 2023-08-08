«Спартак» попросил ЭСК РФС оценить работу судьи Кукуляка в матче с «Рубином»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра матча красно-белых против «Рубина» (1:4) Евгения Кукуляка. Об этом «СЭ» сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

На 37-й минуте матча 3-го тура РПЛ Кукуляк назначил штрафной в пользу казанцев, после которого они сравняли счет в матче.

«Да, мы обратились в ЭСК», — сказал Зеленов.

Кукуляк назначил штрафной удар, хотя ни один из телеповторов не давал четкого понимания, что спартаковец Руслан Литвинов сфолил в борьбе с хавбеком казанцев Маратом Апшацевым. Однако этот эпизод не оказал ключевого влияния на исход встречи: во втором тайме красно-белые забили три гола и уверенно победили «Рубин».