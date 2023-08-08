Гендиректор «Балтики» Волженкин: «После игры с «Факелом» было ощущение, что весь город говорит только о футболе»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился впечатлениями от домашней победы над «Факелом» в матче 3-го тура чемпионата России (2:1).

«Для нас было крайне важно выиграть у «Факела». Да, в первых играх чемпионата команда показывала хороший футбол, создавала моменты, но набрать очки, к сожалению, не получалось. В воскресенье же необходимо было именно почувствовать вкус победы в РПЛ, заработать первые 3 очка в турнирной таблице в игре с прямым конкурентом. Я очень рад, что ребятам удалось победить и разделить эмоции с родными болельщиками! Вечером после игры было ощущение, что весь город говорит только о футболе, о первой за 25 лет победе в сильнейшей лиге страны. Это очень приятно», — приводит Sport24 слова Волженкина.

«Балтика» завоевала право выступить в РПЛ по итогам минувшего сезона первой лиги. На данный момент калининградская команда с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. 13 августа «Балтика» сыграет с «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.