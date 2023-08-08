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Гендиректор «Балтики» Волженкин: «После игры с «Факелом» было ощущение, что весь город говорит только о футболе»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился впечатлениями от домашней победы над «Факелом» в матче 3-го тура чемпионата России (2:1).

«Для нас было крайне важно выиграть у «Факела». Да, в первых играх чемпионата команда показывала хороший футбол, создавала моменты, но набрать очки, к сожалению, не получалось. В воскресенье же необходимо было именно почувствовать вкус победы в РПЛ, заработать первые 3 очка в турнирной таблице в игре с прямым конкурентом. Я очень рад, что ребятам удалось победить и разделить эмоции с родными болельщиками! Вечером после игры было ощущение, что весь город говорит только о футболе, о первой за 25 лет победе в сильнейшей лиге страны. Это очень приятно», — приводит Sport24 слова Волженкина.

«Балтика» завоевала право выступить в РПЛ по итогам минувшего сезона первой лиги. На данный момент калининградская команда с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. 13 августа «Балтика» сыграет с «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-566105-gendirektor-baltiki-vecherom-posle-igry-s-fakelom-bylo-oshchushcheniye-chto-ves-gorod-govorit-tolko-o-futbole
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ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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