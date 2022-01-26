Ловрен: «Лучший момент в «Зените»? Завоевание первого трофея спустя семь дней после трансфера»

Ловрен назвал лучший момент за время своего выступления в «Зените»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопросы подписчиков в Twitter.

«Лучший момент в «Зените»? Завоевание первого трофея спустя семь дней после трансфера, — ответил Ловрен. — Лучший момент в «Ливерпуле»? Гол «Боруссии» на 92-й минуте. Любимый момент с Салахом? Когда он оплатил мне кофе. Счастливчик«.

Также защитник ответил на вопрос о неуважении к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, когда речь идет об индивидуальных наградах.

«Не удивлен. Но это жизнь, двигаемся дальше. Мохамед это знает. Салах или жена? Сложный выбор», — написал он.

Летом 2020 года 32-летний хорват перешел в «Зенит» за 12 миллионов евро.