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Ловрен: «Лучший момент в «Зените»? Завоевание первого трофея спустя семь дней после трансфера»

Ловрен назвал лучший момент за время своего выступления в «Зените»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопросы подписчиков в Twitter.

«Лучший момент в «Зените»? Завоевание первого трофея спустя семь дней после трансфера, — ответил Ловрен. — Лучший момент в «Ливерпуле»? Гол «Боруссии» на 92-й минуте. Любимый момент с Салахом? Когда он оплатил мне кофе. Счастливчик«.

Также защитник ответил на вопрос о неуважении к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, когда речь идет об индивидуальных наградах.

«Не удивлен. Но это жизнь, двигаемся дальше. Мохамед это знает. Салах или жена? Сложный выбор», — написал он.

Летом 2020 года 32-летний хорват перешел в «Зенит» за 12 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/Dejan06Lovren/status/1486017757393076224
Мохамед Салах
Футбол
ФК Зенит
ФК Ливерпуль
Деян Ловрен
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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