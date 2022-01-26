Газизов рассказал об итогах онлайн-совещания между представителями клубов РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что представители клубов Тинькофф РПЛ до возобновления сезона будут в онлайн-формате обсуждать вопросы, связанные с внедрением Fan ID и санитарным регламентом.

«Онлайн-встреча была, но выводов сделано не было, — приводит слова Газизова ТАСС. — Просто пообщались с коллегами по общей ситуации. Думаю, будем часто собираться».

Гендиректор «Уфы» ответил на вопрос о том, есть ли понимание, когда будет следующая встреча клубов РПЛ.

«Нет. Пока собираемся в онлайн-режиме, а там посмотрим. Перед возобновлением сезона мы в любом случае увидимся. Есть животрепещущие вопросы — это и Fan ID и вопросы, связанные с санитарным регламентом», — сказал он.

После зимней паузы премьер-лига возобновится матчами 19-го тура, которые пройдут с 26 по 28 февраля.