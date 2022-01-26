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Сегодня, 16:27

Газизов рассказал об итогах онлайн-совещания между представителями клубов РПЛ

Гендиректор «Уфы» Газизов рассказал об онлайн-совещании клубов РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что представители клубов Тинькофф РПЛ до возобновления сезона будут в онлайн-формате обсуждать вопросы, связанные с внедрением Fan ID и санитарным регламентом.

«Онлайн-встреча была, но выводов сделано не было, — приводит слова Газизова ТАСС. — Просто пообщались с коллегами по общей ситуации. Думаю, будем часто собираться».

Гендиректор «Уфы» ответил на вопрос о том, есть ли понимание, когда будет следующая встреча клубов РПЛ.

«Нет. Пока собираемся в онлайн-режиме, а там посмотрим. Перед возобновлением сезона мы в любом случае увидимся. Есть животрепещущие вопросы — это и Fan ID и вопросы, связанные с санитарным регламентом», — сказал он.

После зимней паузы премьер-лига возобновится матчами 19-го тура, которые пройдут с 26 по 28 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13531567
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Коронавирус
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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