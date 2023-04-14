Защитник «Зенита» Алип высказался о своем будущем в команде

Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопрос о своем будущем в петербургской команде.

«Останусь ли в «Зените»? Еще ничего не знаю, ближе к июню будет понятно. Я пока тренируюсь, об этом пока не думаю», — цитирует Алипа Metaratings.ru.

Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» в декабре 2022 года. 23-летний футболист провел за петербургскую команду 21 официальный матч и не отметился результативными действиями. Его соглашение с «Зенитом» рассчитано до июня 2025 года.