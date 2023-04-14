Футболист «Шахтера» Макаренко может продолжить карьеру в РПЛ

Защитник солигорского «Шахтера» Андрей Макаренко может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в летнее трансферное окно Макаренко может перейти в один из клубов РПЛ.

Футболсит является воспитанником академии «Гомеля», а с ноября 2022 года он выступает за основную команду «Шахтера».

Соглашение Макаренко с солигорским клубом рассчитано до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 тысяч евро.