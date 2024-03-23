Защитник «Тобола» Миладинович: «В России всегда чувствовал себя в безопасности»

Защитник «Тобола» Иван Миладинович рассказал, что ему всегда было комфортно в России.

«Я провел в России 6,5 лет, и за все это время не было никаких неприятных случаев, чтобы я чувствовал себя в опасности. Наоборот, всегда все было комфортно, спокойно», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

В России серб выступал за «Пари НН» и «Сочи». В РПЛ защитник сыграл 86 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Миладинович покинул сочинский клуб в январе этого года.