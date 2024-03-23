Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище

Телекомментатора и журналиста Василия Уткина похоронили в субботу на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковной Балашихе, сообщает ТАСС.

Сегодня, 23 марта, в Центральной клинической больнице при президенте России состоялась церемония прощания с Уткиным.

Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет, предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии, у него оторвался тромб.