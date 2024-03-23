«Спартак» планирует навестить пострадавших и оказать материальную помощь жертвам теракта

Пресс-служба «Спартака» сообщила о возвращении команды из Баку в Москву. Клуб готов помочь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

«В ближайшее время планируем принять участие в сборе крови, навестить пострадавших и оказать необходимую материальную помощь», — говорится в заявлении.

Ранее был отменен товарищеский матч «Нефтчи» — «Спартак» в связи со случившимся.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.