Защитник бельгийского «РВД Моленбек» Вороговский: «В России хороший уровень чемпионата»
Защитник «РВД Моленбек» и сборной Казахстана Ян Вороговский рассказал о вероятности перейти в клуб РПЛ.
«В России сезон только закончился. Посмотрим, может и получится что-то. Считаю, что в России хороший уровень чемпионата. Надо смотреть на условия, которые предлагают. Все-таки в Бельгии тяжело: далеко от дома, возникают проблемы с документами, сын родился, хочется быть рядом», — цитирует игрока Metaratings.kz.
В прошедшем сезоне 26-летний защитник провел за «РВД Моленбек» 33 матче, забил 33 гола и отдал 2 результативные передачи.
Источник: Metaratings.ru
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