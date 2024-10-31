Агент Богосаваца рассказал о восстановлении защитника
Футбольный агент Раде Дуньич, представляющий интересы защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, рассказал о восстановлении своего клиента после операции на передней крестообразной связке колена.
«Мирослав работает каждый день, чтобы скорее восстановиться, он уже давно начал тренировки, но пока только по физподготовке. Все идет как положено, но нужно время — после операции должно пройти 6 месяцев», — цитирует Дуньича «РБ Спорт».
В текущем сезоне Богосавац провел за «Ахмат» 8 матчей и забил 1 гол.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
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|13
|7
|3
|3
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|24
|
6
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|13
|6
|4
|3
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|22
|
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|5
|3
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|13
|
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|3
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|
10
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|3
|3
|7
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|
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|5
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|12
|
12
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|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
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|1
|5
|7
|15-24
|8
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|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
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|Г
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Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2
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