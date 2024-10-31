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Шалимов не согласен с критикой Карпина в адрес комментаторов

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Бывший главный тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о дискуссии вокруг российских комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал работу комментаторов в интервью на YouTube-канале форварда «Краснодара» Федора Смолова.

«Мне кажется, наши комментаторы нормально работают, меня все устраивает. Да, иногда можно спорить со мнениями, которые высказываются — но если бы только «гоняли мяч», было бы очень скучно. Я поиграл, пожил в Италии и понимаю, опираясь на реалии 90-х в Серии А, что после такого заявления одного из тренеров его бы просто уничтожили на ближайшей пресс-конференции.

В Италии совсем недавно журналисты затравили Конте — и тот стал во главе сборной Италии вести себя по-другому, перестал бегать и прыгать по бровке. В России все достаточно лайтово», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Игорь Шалимов
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