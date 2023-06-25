Семак — о судействе: «Порой сложно понять, по какому принципу выносятся те или иные вердикты»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что порой ему сложно понять некоторые решения судей в футболе. Он считает, что арбитрам необходимо двигаться в сторону улучшения.

— Судейская тема заслуживает того внимания, которое ей уделяется? Судей, на ваш взгляд, нужно держать на коротком поводке или смысла тут ноль, ибо судейский корпус по определению есть государство в государстве?

— Конечно, заслуживает! Как и другие аспекты, касающиеся футбола: работа тренеров, футболистов, журналистов. Всем нужно двигаться в сторону улучшения. Судьям — в том числе. Важно, чтобы трактовки стали более однозначными, а то многие спорные ситуации остаются на решение арбитра, и их очень много: степень контакта, игра рукой и так далее. Порой сложно понять, по какому принципу выносятся те или иные вердикты, — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.