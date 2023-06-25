Семак — о судействе: «Порой сложно понять, по какому принципу выносятся те или иные вердикты»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что порой ему сложно понять некоторые решения судей в футболе. Он считает, что арбитрам необходимо двигаться в сторону улучшения.
— Судейская тема заслуживает того внимания, которое ей уделяется? Судей, на ваш взгляд, нужно держать на коротком поводке или смысла тут ноль, ибо судейский корпус по определению есть государство в государстве?
— Конечно, заслуживает! Как и другие аспекты, касающиеся футбола: работа тренеров, футболистов, журналистов. Всем нужно двигаться в сторону улучшения. Судьям — в том числе. Важно, чтобы трактовки стали более однозначными, а то многие спорные ситуации остаются на решение арбитра, и их очень много: степень контакта, игра рукой и так далее. Порой сложно понять, по какому принципу выносятся те или иные вердикты, — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
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Урал – ЦСКА
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