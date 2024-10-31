Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:15

Лесовой сравнил условия в «Динамо» и кипрском АЕЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский полузащитник АЕЛ Даниил Лесовой в интервью «РБ Спорт» сравнил условия для работы в «Динамо» и кипрском клубе.

«Все условия по моей аренде выполняет АЕЛ. Отмечу, что с клубом мы договорились быстро. Встречался с президентом, спортивным директором и главным тренером — получил всю информацию. Я поверил руководителям. В клубе на сезон настроены очень серьезно. Да, слышал, что некоторые кипрские команды нестабильны в плане финансов и организации, но меня эта информация не смущает. В АЕЛ, кстати, перед этим сезоном обновили инфраструктуру, условия стали лучше.

Сравниваю ли с «Динамо»? Если говорить об условиях бытовых и тренировочных, то «Динамо» — просто космос. Такая база, как в Новогорске, редкость даже для топ-лиг. Но я приехал на Кипр не ради бытовых условий, а чтобы играть в футбол, набрать темп. Я человек неприхотливый», — цитирует Лесового «РБ Спорт».

Контракт Лесового принадлежит московскому «Динамо». Аренда в АЕЛ рассчитана до конца сезона. После 8 туров АЕЛ занимает 7-е место в чемпионате Кипра.

Источник: РБ Спорт
Даниил Лесовой
ФК АЕЛ (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-президент «Локомотива» Наумов поддержал решение Антона Миранчука перейти в «Сьон»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости