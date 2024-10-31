Лесовой сравнил условия в «Динамо» и кипрском АЕЛ

Российский полузащитник АЕЛ Даниил Лесовой в интервью «РБ Спорт» сравнил условия для работы в «Динамо» и кипрском клубе.

«Все условия по моей аренде выполняет АЕЛ. Отмечу, что с клубом мы договорились быстро. Встречался с президентом, спортивным директором и главным тренером — получил всю информацию. Я поверил руководителям. В клубе на сезон настроены очень серьезно. Да, слышал, что некоторые кипрские команды нестабильны в плане финансов и организации, но меня эта информация не смущает. В АЕЛ, кстати, перед этим сезоном обновили инфраструктуру, условия стали лучше.

Сравниваю ли с «Динамо»? Если говорить об условиях бытовых и тренировочных, то «Динамо» — просто космос. Такая база, как в Новогорске, редкость даже для топ-лиг. Но я приехал на Кипр не ради бытовых условий, а чтобы играть в футбол, набрать темп. Я человек неприхотливый», — цитирует Лесового «РБ Спорт».

Контракт Лесового принадлежит московскому «Динамо». Аренда в АЕЛ рассчитана до конца сезона. После 8 туров АЕЛ занимает 7-е место в чемпионате Кипра.