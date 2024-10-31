В ЦСКА опровергли блокировку соцсети Миралема Пьянича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что профиль боснийского полузащитника команды Миралема Пьянича в Instagram* оказался заблокирован.

«Вижу много сообщений о личных социальных сетях Миралема Пьянича, которые сейчас недоступны. Друзья, никакой блокировки и прочих проблем, просто Мира решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе. Иногда людям важно делать детокс от социальных сетей», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

ЦСКА объявил о переходе Пьянича в конце сентября. Босниец успел принять участие в пяти матчах красно-синих во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.