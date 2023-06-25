Семак рассказал, что думает о реформах в российском футболе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о реформах в российском футболе.

«Прежде чем менять формат турнира, нужно четко понять: для чего мы хотим это сделать? Если для того, чтобы нарушить несуществующую монополию, — не соглашусь. Почему? Практически все сильнейшие лиги мира играют в традиционном формате, и интерес к футболу нигде не падает.

Что касается количества команд, здесь нужно отталкиваться от календаря. В России мы просто по времени не можем играть столько же, сколько играют в других чемпионатах, где большее количество клубов. Так что 16-18 команд — оптимальный вариант на данном этапе», — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.