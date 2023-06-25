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25 июня, 23:53

Семак рассказал, что думает о реформах в российском футболе

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о реформах в российском футболе.

«Прежде чем менять формат турнира, нужно четко понять: для чего мы хотим это сделать? Если для того, чтобы нарушить несуществующую монополию, — не соглашусь. Почему? Практически все сильнейшие лиги мира играют в традиционном формате, и интерес к футболу нигде не падает.

Что касается количества команд, здесь нужно отталкиваться от календаря. В России мы просто по времени не можем играть столько же, сколько играют в других чемпионатах, где большее количество клубов. Так что 16-18 команд — оптимальный вариант на данном этапе», — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.

Ранее сообщалось, что в турнире может появиться дополнительный турнир по итогам гладкого чемпионата. На данный момент в РПЛ играет 16 команд, где каждый клуб проводит по две встречи (дома и на выезде) с остальными участниками турнира.

Источник: http://ootf.ru/news/pobednyy-golod-nuzhno-sokhranyat-na-protyazhenii-vsey-karery-i-futbolistu-i-treneru/
Сергей Семак
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