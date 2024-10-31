Осинькин поблагодарил Корниленко за работу в «Крыльях»: «Ты делал нас всех лучше!»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин обратился к Сергею Корниленко, который 31 октября прокинул пост спортивного директора клуба.
«Спасибо за все, Саныч! Ты делал нас всех лучше!» — написал Осинькин в своих соцсетях.
Корниленко занимал пост спортивного директора самарского клуба с августа 2020 года. В качестве игрока ок выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2019 год.
Команда Осинькина в текущем сезоне РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 13 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2
Новости