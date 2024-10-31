Профиль Пьянича в Instagram* заблокировали после интервью о России

Страница боснийского полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в Instagram* оказалась заблокирована.

На прошлой неделе в интервью «СЭ» Пьянич выразил надежду, что ФИФА в ближайшее время снимет ограничения с российских клубов и допустит их до еврокубковых турниров.

При переходе на аккаунт игрока высвечивается надпись: «К сожалению, эта страница недоступна».

ЦСКА объявил о переходе Пьянича в конце сентября этого года. Босниец успел принять участие в пяти матчах красно-синих во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.