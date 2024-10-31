Непомнящий: «В игре «Спартака» нет уверенности и стабильности»

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном участии «Спартака» в чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«В игре «Спартака» нет уверенности и стабильности. Каждый матч может пойти по любому сценарию. Красно-белые выбыли из чемпионской гонки? У «Спартака» остались лишь математические шансы на чемпионство в этом сезоне. Они слишком слабо стартовали, чтобы всерьез бороться за титул», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает шестое место в таблице с 22 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.