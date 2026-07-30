Защитник «Рубина» Рожков дисквалифицирован на один матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на один матч защитника казанского «Рубина» Илью Рожкова, сообщается на сайте РФС.

В воскресенье, 26 июля, казанцы уступили «Краснодару» со счетом 1:3 в первом туре РПЛ. На 18-й минуте Рожков получил красную карточку, после того как ударил форварда «быков» Хуана Боселли рукой в лицо. По предварительному диагнозу, у Боселли закрытый перелом носа со смещением.

Еще один матч дисквалификации назначен Рожкову условно с испытательным сроком до конца сезона. Также ругавшийся по пути в раздевалку игрок оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча.