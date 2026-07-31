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31 июля, 16:22

Тренер «Краснодара» Мусаев о травме Боселли: «У него перелом носа, но будет играть без маски»

Сергей Филин

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился подробностями о здоровье нападающего Хуана Боселли.

В 1-м туре РПЛ в матче с «Рубином» (3:1) Боселли разбили нос на 18-й минуте. На 77-й минуте он был заменен и покинул поле, хромая.

«У него перелом носа, но он без смещения, и доктор рекомендовал маску, но он сказал, что будет без маски играть. Смелый парень. Но там больше проблема сейчас не нос, а почему его заменили. Получил сильный удар в область внутренней поверхности бедра. Вчера тренировался с ограничениями, позавчера вообще не тренировался, поэтому тут ситуация такая: 50 на 50. Посмотрим, сможет ли он сыграть или нет», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Во 2-м туре «Краснодар» 2 августа у себя дома встретится с воронежским «Факелом».

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Источник: ФК «Краснодар»
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Мурад Мусаев
Хуан Мануэль Боселли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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