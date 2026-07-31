Тренер «Краснодара» Мусаев о травме Боселли: «У него перелом носа, но будет играть без маски»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился подробностями о здоровье нападающего Хуана Боселли.

В 1-м туре РПЛ в матче с «Рубином» (3:1) Боселли разбили нос на 18-й минуте. На 77-й минуте он был заменен и покинул поле, хромая.

«У него перелом носа, но он без смещения, и доктор рекомендовал маску, но он сказал, что будет без маски играть. Смелый парень. Но там больше проблема сейчас не нос, а почему его заменили. Получил сильный удар в область внутренней поверхности бедра. Вчера тренировался с ограничениями, позавчера вообще не тренировался, поэтому тут ситуация такая: 50 на 50. Посмотрим, сможет ли он сыграть или нет», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Во 2-м туре «Краснодар» 2 августа у себя дома встретится с воронежским «Факелом».