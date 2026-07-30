Шварц рассказал о состоянии Чавеса и Касереса перед матчем «Динамо» с «Балтикой»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии защитника Хуана Касереса и полузащитника Луиса Чавеса перед матчем 2-го тура РПЛ против «Балтики».

Оба футболиста не попали в заявку бело-голубых на игру 1-го тура с «Крыльями Советов» (0:0).

— Чавес и Касерес могут оказаться в составе на матч с «Балтикой»?

— Оба футболиста провели как командные, так и индивидуальные тренировки. По поводу состава — посмотрим. С обоими я провел беседы. Надо не забывать, что у нас еще будут игры в Кубке.

— Что вы сказали Касересу после победы Парагвая над Германией на ЧМ-2026?

— Отправил поздравления с победой и немного эмодзи. Он тоже мне ответил.

— Вы говорили на пресс-конференции, что вам не хватает игроков. Сколько игроков не хватает сейчас «Динамо» и когда они будут?

— Я не говорил об этом на пресс-конференции. Сейчас основной фокус внимания — на встрече с «Балтикой». Люди работают над тем, как мы можем усилить команду, трансферное окно еще долго будет открыто. Например, Бителло три года назад присоединился к «Динамо» только в сентябре.

— Как часто вы общаетесь со спортивным директором клуба Бувачем?

-Каждый день, утром, днем, вечером. Он занимается вопросом трансферов, как и совет директоров. Мы не только беседуем с Бувачем, но и созваниваемся.

Матч «Балтика» — «Динамо» пройдет в Калининграде в субботу, 1 августа и начнется в 20.45 (мск).