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30 июля, 18:36

Шварц рассказал о состоянии Чавеса и Касереса перед матчем «Динамо» с «Балтикой»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии защитника Хуана Касереса и полузащитника Луиса Чавеса перед матчем 2-го тура РПЛ против «Балтики».

Оба футболиста не попали в заявку бело-голубых на игру 1-го тура с «Крыльями Советов» (0:0).

— Чавес и Касерес могут оказаться в составе на матч с «Балтикой»?

— Оба футболиста провели как командные, так и индивидуальные тренировки. По поводу состава — посмотрим. С обоими я провел беседы. Надо не забывать, что у нас еще будут игры в Кубке.

— Что вы сказали Касересу после победы Парагвая над Германией на ЧМ-2026?

— Отправил поздравления с победой и немного эмодзи. Он тоже мне ответил.

— Вы говорили на пресс-конференции, что вам не хватает игроков. Сколько игроков не хватает сейчас «Динамо» и когда они будут?

— Я не говорил об этом на пресс-конференции. Сейчас основной фокус внимания — на встрече с «Балтикой». Люди работают над тем, как мы можем усилить команду, трансферное окно еще долго будет открыто. Например, Бителло три года назад присоединился к «Динамо» только в сентябре.

— Как часто вы общаетесь со спортивным директором клуба Бувачем?

-Каждый день, утром, днем, вечером. Он занимается вопросом трансферов, как и совет директоров. Мы не только беседуем с Бувачем, но и созваниваемся.

Матч «Балтика» — «Динамо» пройдет в Калининграде в субботу, 1 августа и начнется в 20.45 (мск).

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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
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9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
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