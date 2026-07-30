Шварц рассказал о состоянии Чавеса и Касереса перед матчем «Динамо» с «Балтикой»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии защитника Хуана Касереса и полузащитника Луиса Чавеса перед матчем 2-го тура РПЛ против «Балтики».
Оба футболиста не попали в заявку бело-голубых на игру 1-го тура с «Крыльями Советов» (0:0).
— Чавес и Касерес могут оказаться в составе на матч с «Балтикой»?
— Оба футболиста провели как командные, так и индивидуальные тренировки. По поводу состава — посмотрим. С обоими я провел беседы. Надо не забывать, что у нас еще будут игры в Кубке.
— Что вы сказали Касересу после победы Парагвая над Германией на ЧМ-2026?
— Отправил поздравления с победой и немного эмодзи. Он тоже мне ответил.
— Вы говорили на пресс-конференции, что вам не хватает игроков. Сколько игроков не хватает сейчас «Динамо» и когда они будут?
— Я не говорил об этом на пресс-конференции. Сейчас основной фокус внимания — на встрече с «Балтикой». Люди работают над тем, как мы можем усилить команду, трансферное окно еще долго будет открыто. Например, Бителло три года назад присоединился к «Динамо» только в сентябре.
— Как часто вы общаетесь со спортивным директором клуба Бувачем?
-Каждый день, утром, днем, вечером. Он занимается вопросом трансферов, как и совет директоров. Мы не только беседуем с Бувачем, но и созваниваемся.
Матч «Балтика» — «Динамо» пройдет в Калининграде в субботу, 1 августа и начнется в 20.45 (мск).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0