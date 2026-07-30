Шварц о матче с «Балтикой»: «Ждем от соперника агрессивного футбола»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Балтики».

— Знаете ли вы, что «Балтика» — открытие прошлого сезона, как и тренер Талалаев?

— Они очень хорошо провели прошлый сезон. Второй тайм матча с ЦСКА в 1-м туре они тоже могут занести себе в актив. В субботу вечером ждем интенсивную игру против «Балтики» и ее хорошего тренера. Мы проанализировали игру «Балтики» с ЦСКА. Мы ожидаем от соперника агрессивного футбола. С обеих сторон это будет агрессивно и интенсивно.

— В первом туре «Динамо» установило рекорд по технико-тактическим действиям, но не победило.

— Статистика — это прекрасно, но надо видеть цифры с точки зрения забитых мячей. Первый тайм в нашем исполнении был хорош. Мы идем поступательными шагами с точки зрения нашего развития. Нам нужно показать агрессивный футбол в матче с «Балтикой».

— Знаете, что объединяет ваш клуб с «Балтикой»? Смолов. Талалаев хотел его видеть в клубе. Вы бы хотели вернуть Смолова?

— После встречи с «Крыльями Советов» провели ужин со Смоловым, побеседовали. Я ценю его как человека и игрока.

— Кто сейчас может взять на себя роль дядьки в раздевалке, как раньше это делали те же Паршивлюк и Шунин?

-Я благодарен тому времени, что было, но несправедливо сравнивать игроков того созыва и нынешний состав.

В 1-м туре РПЛ-2026/27 «Динамо» дома сыграло вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а «Балтика» на выезде уступила ЦСКА (1:2).

Матч «Балтика» — «Динамо» пройдет в Калининграде в субботу, 1 августа и начнется в 20.45 (мск).