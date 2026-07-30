Шварц о матче с «Балтикой»: «Ждем от соперника агрессивного футбола»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Балтики».
— Знаете ли вы, что «Балтика» — открытие прошлого сезона, как и тренер Талалаев?
— Они очень хорошо провели прошлый сезон. Второй тайм матча с ЦСКА в 1-м туре они тоже могут занести себе в актив. В субботу вечером ждем интенсивную игру против «Балтики» и ее хорошего тренера. Мы проанализировали игру «Балтики» с ЦСКА. Мы ожидаем от соперника агрессивного футбола. С обеих сторон это будет агрессивно и интенсивно.
— В первом туре «Динамо» установило рекорд по технико-тактическим действиям, но не победило.
— Статистика — это прекрасно, но надо видеть цифры с точки зрения забитых мячей. Первый тайм в нашем исполнении был хорош. Мы идем поступательными шагами с точки зрения нашего развития. Нам нужно показать агрессивный футбол в матче с «Балтикой».
— Знаете, что объединяет ваш клуб с «Балтикой»? Смолов. Талалаев хотел его видеть в клубе. Вы бы хотели вернуть Смолова?
— После встречи с «Крыльями Советов» провели ужин со Смоловым, побеседовали. Я ценю его как человека и игрока.
— Кто сейчас может взять на себя роль дядьки в раздевалке, как раньше это делали те же Паршивлюк и Шунин?
-Я благодарен тому времени, что было, но несправедливо сравнивать игроков того созыва и нынешний состав.
В 1-м туре РПЛ-2026/27 «Динамо» дома сыграло вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а «Балтика» на выезде уступила ЦСКА (1:2).
Матч «Балтика» — «Динамо» пройдет в Калининграде в субботу, 1 августа и начнется в 20.45 (мск).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0