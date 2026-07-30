КДК оштрафовал ЦСКА и «Балтику» по итогам матча первого тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА и «Балтику» по итогам матча первого тура РПЛ.

Игра проходила 24 июля в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 2:1.

По итогам заседания ЦСКА обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, «Балтика» — в размере 60 тысяч рублей. Клубам вменяют нарушения в соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования.