Рецепт победы «Спартака»: Карседо вернул Жедсона в полузащиту и выиграл
Так уж повелось, что полутона в оценках игры и результатов «Спартака» отсутствуют. Если красно-белые выдают удачные отрезки — начинаются разговоры о чемпионском футболе. В противном случае достаточно пары осечек, чтобы восторг от победы над «Зенитом» сменился разочарованием под лозунгом «Все пропало!». Сейчас — после ничьей с «Оренбургом» и поражения в дерби с «Динамо» (кубковую победу над «Родиной» выносим за скобки) — как раз преобладал пессимизм. А немного позитива перед воскресным матчем добавляло включение в заявку Барко, хотя выход аргентинца на поле вызывал сомнения.
На скамейке игру снова начал Даку, но в целом Хуан Карлос Карседо серьезно перекроил состав. В центре обороны Ву сменил Бабич, а Жедсон Фернандеш наконец-то вернулся в среднюю линию, освободив позицию правого латераля для Денисова. Все выглядело логично с точки зрения акцента на игру первым номером, ведь защита «Ростова» была ослаблена дисквалификацией Сако. Но не сказать, что гостей серьезно напрягали в дебюте, когда от «Спартака» ждали стартового штурма. С ним совершенно не сложилось, тогда как Максименко пришлось поволноваться после углового в исполнении дончан. Гости в принципе выглядели довольно смело, не забыв при этом перекрыть кислород фланговым игрокам москвичей и при помощи прессинга максимально осложнять им выход из обороны.
Хозяевам было очень некомфортно, но они сумели перестроиться, поняв — сегодня каждый мяч нужно будет выгрызать. Нужно быть злее и быстрее в единоборствах, а когда это удалось реализовать, появилась возможность демонстрировать непосредственно футбольное мастерство, которое у «Спартака» по умолчанию выше. В итоге результат дала одна из перестановок Карседо, где каждый оказался на своем месте. После того как Солари быстро вбросил аут, ворвавшийся в свободную зону Денисов навесил в район площади ворот, а там под отскок от газона подстроился переправивший мяч в сетку головой Жедсон. По сути, хозяева продемонстрировали стопроцентную реализацию.
При этом спартаковцы рисковали пропустить, когда Олусегун на фланге продемонстрировал тотальное превосходство в скорости над Джику, и только прочитавший эпизод Бабич прервал прострел нигерийца в направлении Сулейманова. А в концовке тайма в центре внимания снова оказался Жедсон. Португалец у линии штрафной был расторопнее Ногейры, но не смог переиграть Петрова. Ростовский голкипер — главный виновник того, что за короткий отрезок в начале второго тайма счет не вырос до крупного. Артем среагировал на осложненный рикошетом удар Солари головой, каким-то чудом остановил мяч на линии после розыгрыша углового и не дал забить Угальде. Последняя из упомянутых атак началась с перехвата Умярова, чья настырность в итоге принесла пенальти. Арбитр у монитора согласился с аргументами ВАР, зафиксировав фол Ногейры, и Солари с точки удвоил перевес хозяев.
Судя по тому, как развивались события во второй половине матча, «Спартак» — сначала психологически придавленный критикой — словно сбросил с плеч лишний груз. И тут же вернулись потерянные в последнее время легкость и уверенность в собственных силах. А когда красно-белые ловят кураж, у них получается многое. Но и говорить о том, что все получалось идеально, не приходилось. Умяров, например, допустил потерю около собственной штрафной, и хорошо, что обокрал его не динамовец Гладышев, а Олусегун, удар которого не доставил проблем заскучавшему после перерыва Максименко. У вратаря все было под контролем, а больше подобных вольностей (за исключением мелких огрехов) красно-белые не допускали.
Напротив, они смогли выиграть крупно. И если сначала Петров при помощи штанги не пустил мяч в ворота после прекрасного дальнего удара Денисова, то Массалыга, которого вывел на пустой угол Дмитриев, забил свой первый гол в РПЛ. У «Спартака» снова все хорошо, а настроение, в котором команда и ее болельщики уйдут на международную паузу, зависит от предстоящей встречи с «Факелом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|3 : 0
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|1 : 1
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0