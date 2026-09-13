Рецепт победы «Спартака»: Карседо вернул Жедсона в полузащиту и выиграл

Красно-белые прервали неудачный отрезок в матче с «Ростовом» .

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

Так уж повелось, что полутона в оценках игры и результатов «Спартака» отсутствуют. Если красно-белые выдают удачные отрезки — начинаются разговоры о чемпионском футболе. В противном случае достаточно пары осечек, чтобы восторг от победы над «Зенитом» сменился разочарованием под лозунгом «Все пропало!». Сейчас — после ничьей с «Оренбургом» и поражения в дерби с «Динамо» (кубковую победу над «Родиной» выносим за скобки) — как раз преобладал пессимизм. А немного позитива перед воскресным матчем добавляло включение в заявку Барко, хотя выход аргентинца на поле вызывал сомнения.

На скамейке игру снова начал Даку, но в целом Хуан Карлос Карседо серьезно перекроил состав. В центре обороны Ву сменил Бабич, а Жедсон Фернандеш наконец-то вернулся в среднюю линию, освободив позицию правого латераля для Денисова. Все выглядело логично с точки зрения акцента на игру первым номером, ведь защита «Ростова» была ослаблена дисквалификацией Сако. Но не сказать, что гостей серьезно напрягали в дебюте, когда от «Спартака» ждали стартового штурма. С ним совершенно не сложилось, тогда как Максименко пришлось поволноваться после углового в исполнении дончан. Гости в принципе выглядели довольно смело, не забыв при этом перекрыть кислород фланговым игрокам москвичей и при помощи прессинга максимально осложнять им выход из обороны.

Хозяевам было очень некомфортно, но они сумели перестроиться, поняв — сегодня каждый мяч нужно будет выгрызать. Нужно быть злее и быстрее в единоборствах, а когда это удалось реализовать, появилась возможность демонстрировать непосредственно футбольное мастерство, которое у «Спартака» по умолчанию выше. В итоге результат дала одна из перестановок Карседо, где каждый оказался на своем месте. После того как Солари быстро вбросил аут, ворвавшийся в свободную зону Денисов навесил в район площади ворот, а там под отскок от газона подстроился переправивший мяч в сетку головой Жедсон. По сути, хозяева продемонстрировали стопроцентную реализацию.

При этом спартаковцы рисковали пропустить, когда Олусегун на фланге продемонстрировал тотальное превосходство в скорости над Джику, и только прочитавший эпизод Бабич прервал прострел нигерийца в направлении Сулейманова. А в концовке тайма в центре внимания снова оказался Жедсон. Португалец у линии штрафной был расторопнее Ногейры, но не смог переиграть Петрова. Ростовский голкипер — главный виновник того, что за короткий отрезок в начале второго тайма счет не вырос до крупного. Артем среагировал на осложненный рикошетом удар Солари головой, каким-то чудом остановил мяч на линии после розыгрыша углового и не дал забить Угальде. Последняя из упомянутых атак началась с перехвата Умярова, чья настырность в итоге принесла пенальти. Арбитр у монитора согласился с аргументами ВАР, зафиксировав фол Ногейры, и Солари с точки удвоил перевес хозяев.

Судя по тому, как развивались события во второй половине матча, «Спартак» — сначала психологически придавленный критикой — словно сбросил с плеч лишний груз. И тут же вернулись потерянные в последнее время легкость и уверенность в собственных силах. А когда красно-белые ловят кураж, у них получается многое. Но и говорить о том, что все получалось идеально, не приходилось. Умяров, например, допустил потерю около собственной штрафной, и хорошо, что обокрал его не динамовец Гладышев, а Олусегун, удар которого не доставил проблем заскучавшему после перерыва Максименко. У вратаря все было под контролем, а больше подобных вольностей (за исключением мелких огрехов) красно-белые не допускали.