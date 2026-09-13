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Спартак — Ростов: счет 3:0 и обзор матча 8-го тура РПЛ 13 сентября 2026 — видео голов

Рецепт победы «Спартака»: Карседо вернул Жедсона в полузащиту и выиграл

Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты «Спартака» празднуют гол в ворота «Ростова» в матче 8-го тура РПЛ 13 сентября.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Красно-белые прервали неудачный отрезок в матче с «Ростовом».
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Ростов

Так уж повелось, что полутона в оценках игры и результатов «Спартака» отсутствуют. Если красно-белые выдают удачные отрезки — начинаются разговоры о чемпионском футболе. В противном случае достаточно пары осечек, чтобы восторг от победы над «Зенитом» сменился разочарованием под лозунгом «Все пропало!». Сейчас — после ничьей с «Оренбургом» и поражения в дерби с «Динамо» (кубковую победу над «Родиной» выносим за скобки) — как раз преобладал пессимизм. А немного позитива перед воскресным матчем добавляло включение в заявку Барко, хотя выход аргентинца на поле вызывал сомнения.

На скамейке игру снова начал Даку, но в целом Хуан Карлос Карседо серьезно перекроил состав. В центре обороны Ву сменил Бабич, а Жедсон Фернандеш наконец-то вернулся в среднюю линию, освободив позицию правого латераля для Денисова. Все выглядело логично с точки зрения акцента на игру первым номером, ведь защита «Ростова» была ослаблена дисквалификацией Сако. Но не сказать, что гостей серьезно напрягали в дебюте, когда от «Спартака» ждали стартового штурма. С ним совершенно не сложилось, тогда как Максименко пришлось поволноваться после углового в исполнении дончан. Гости в принципе выглядели довольно смело, не забыв при этом перекрыть кислород фланговым игрокам москвичей и при помощи прессинга максимально осложнять им выход из обороны.

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Хозяевам было очень некомфортно, но они сумели перестроиться, поняв — сегодня каждый мяч нужно будет выгрызать. Нужно быть злее и быстрее в единоборствах, а когда это удалось реализовать, появилась возможность демонстрировать непосредственно футбольное мастерство, которое у «Спартака» по умолчанию выше. В итоге результат дала одна из перестановок Карседо, где каждый оказался на своем месте. После того как Солари быстро вбросил аут, ворвавшийся в свободную зону Денисов навесил в район площади ворот, а там под отскок от газона подстроился переправивший мяч в сетку головой Жедсон. По сути, хозяева продемонстрировали стопроцентную реализацию.

При этом спартаковцы рисковали пропустить, когда Олусегун на фланге продемонстрировал тотальное превосходство в скорости над Джику, и только прочитавший эпизод Бабич прервал прострел нигерийца в направлении Сулейманова. А в концовке тайма в центре внимания снова оказался Жедсон. Португалец у линии штрафной был расторопнее Ногейры, но не смог переиграть Петрова. Ростовский голкипер — главный виновник того, что за короткий отрезок в начале второго тайма счет не вырос до крупного. Артем среагировал на осложненный рикошетом удар Солари головой, каким-то чудом остановил мяч на линии после розыгрыша углового и не дал забить Угальде. Последняя из упомянутых атак началась с перехвата Умярова, чья настырность в итоге принесла пенальти. Арбитр у монитора согласился с аргументами ВАР, зафиксировав фол Ногейры, и Солари с точки удвоил перевес хозяев.

Судя по тому, как развивались события во второй половине матча, «Спартак» — сначала психологически придавленный критикой — словно сбросил с плеч лишний груз. И тут же вернулись потерянные в последнее время легкость и уверенность в собственных силах. А когда красно-белые ловят кураж, у них получается многое. Но и говорить о том, что все получалось идеально, не приходилось. Умяров, например, допустил потерю около собственной штрафной, и хорошо, что обокрал его не динамовец Гладышев, а Олусегун, удар которого не доставил проблем заскучавшему после перерыва Максименко. У вратаря все было под контролем, а больше подобных вольностей (за исключением мелких огрехов) красно-белые не допускали.

Матеус Рейс получил красную карточку в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; 12&nbsp;сентября.Рейс испортил мощное начало ЦСКА. Но «Рубин» выжал лишь ничью — пятую в чемпионате

Напротив, они смогли выиграть крупно. И если сначала Петров при помощи штанги не пустил мяч в ворота после прекрасного дальнего удара Денисова, то Массалыга, которого вывел на пустой угол Дмитриев, забил свой первый гол в РПЛ. У «Спартака» снова все хорошо, а настроение, в котором команда и ее болельщики уйдут на международную паузу, зависит от предстоящей встречи с «Факелом».

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РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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