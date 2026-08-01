ВАР проверили не все голы в 1-м туре РПЛ? Отмененный угловой не учтен в статистике

Если верить официальной статистике, опубликованной департаментом судейства и инспектирования РФС (ДСИ), видеоарбитры (ВАР и АВАР) проверили не все ситуации, связанные с взятием ворот в восьми матчах 1-го тура чемпионата России-2026/27.

В данных, иллюстрирующих взаимодействие судей и ВАР, указано, что осуществлены 24 проверки голов.

В 1-м туре в общей сложности было забито 23 мяча. Кроме того, из-за офсайдов были не засчитаны три гола ЦСКА и «Балтики», из-за фола в атаке гол «Акрона» в ворота «Зенита», а также два мяча, забитые Никитой Кривцовым «Рубину» (из-за положения «вне игры»). То есть всего шесть. Исходя из этого, получается, что надо было проверять 29 голов, а не 24.

Почему же статистические данные иные? Проверили все моменты, но учли только нарушение правил Маратом Бокоевым?

Похоже, в чемпионате России-2026/27 исправление ошибки судьи, неверно назначившего угловой удар, и само ВАР-вмешательство не войдут в статистику, которую публикует ДСИ. В 1-м туре указаны только 5 ВАР-вмешательств — без углового удара, отмененного Матвеем Заикой. Хотя в его действия тоже вмешался ВАР.