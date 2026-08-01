ВАР проверили не все голы в 1-м туре РПЛ? Отмененный угловой не учтен в статистике
Если верить официальной статистике, опубликованной департаментом судейства и инспектирования РФС (ДСИ), видеоарбитры (ВАР и АВАР) проверили не все ситуации, связанные с взятием ворот в восьми матчах 1-го тура чемпионата России-2026/27.
В данных, иллюстрирующих взаимодействие судей и ВАР, указано, что осуществлены 24 проверки голов.
В 1-м туре в общей сложности было забито 23 мяча. Кроме того, из-за офсайдов были не засчитаны три гола ЦСКА и «Балтики», из-за фола в атаке гол «Акрона» в ворота «Зенита», а также два мяча, забитые Никитой Кривцовым «Рубину» (из-за положения «вне игры»). То есть всего шесть. Исходя из этого, получается, что надо было проверять 29 голов, а не 24.
Почему же статистические данные иные? Проверили все моменты, но учли только нарушение правил Маратом Бокоевым?
Похоже, в чемпионате России-2026/27 исправление ошибки судьи, неверно назначившего угловой удар, и само ВАР-вмешательство не войдут в статистику, которую публикует ДСИ. В 1-м туре указаны только 5 ВАР-вмешательств — без углового удара, отмененного Матвеем Заикой. Хотя в его действия тоже вмешался ВАР.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0