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Судейство

1 августа, 14:35

ВАР проверили не все голы в 1-м туре РПЛ? Отмененный угловой не учтен в статистике

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья матча ЦСКА — «Балтика» Иван Абросимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если верить официальной статистике, опубликованной департаментом судейства и инспектирования РФС (ДСИ), видеоарбитры (ВАР и АВАР) проверили не все ситуации, связанные с взятием ворот в восьми матчах 1-го тура чемпионата России-2026/27.

В данных, иллюстрирующих взаимодействие судей и ВАР, указано, что осуществлены 24 проверки голов.

В 1-м туре в общей сложности было забито 23 мяча. Кроме того, из-за офсайдов были не засчитаны три гола ЦСКА и «Балтики», из-за фола в атаке гол «Акрона» в ворота «Зенита», а также два мяча, забитые Никитой Кривцовым «Рубину» (из-за положения «вне игры»). То есть всего шесть. Исходя из этого, получается, что надо было проверять 29 голов, а не 24.

Почему же статистические данные иные? Проверили все моменты, но учли только нарушение правил Маратом Бокоевым?

Похоже, в чемпионате России-2026/27 исправление ошибки судьи, неверно назначившего угловой удар, и само ВАР-вмешательство не войдут в статистику, которую публикует ДСИ. В 1-м туре указаны только 5 ВАР-вмешательств — без углового удара, отмененного Матвеем Заикой. Хотя в его действия тоже вмешался ВАР.

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РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
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 2
П
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Педро

Зенит

 2
И К Ж
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Илья Рожков

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 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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