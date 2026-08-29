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В июле РУСАДА проверило на допинг четырех футболистов РПЛ

В июле РУСАДА проверило на допинг четырех футболистов РПЛ

Сергей Филин

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле провело тестирование четырех игроков РПЛ, сообщает ТАСС.

Проверку прошли два игрока «Факела»: полузащитник Вячеслав Якимов и защитник Юрий Журавлев, а также два футболиста махачкалинского «Динамо»: защитники Сослан Кагермазов и Темиркан Сундуков.

25 июля «Факел» у себя дома проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2) в 1-м туре РПЛ.

Воронежцы с 2 очками занимают 16-е место в турнирной таблице. 29 августа они на своем поле сыграют с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ. Махачкалинское «Динамо» (9 очков) находится на 5-м месте. 30 августа бело-голубые на выезде встретятся с «Рубином».

Источник: ТАСС
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1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
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30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
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30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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