В июле РУСАДА проверило на допинг четырех футболистов РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле провело тестирование четырех игроков РПЛ, сообщает ТАСС.

Проверку прошли два игрока «Факела»: полузащитник Вячеслав Якимов и защитник Юрий Журавлев, а также два футболиста махачкалинского «Динамо»: защитники Сослан Кагермазов и Темиркан Сундуков.

25 июля «Факел» у себя дома проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2) в 1-м туре РПЛ.

Воронежцы с 2 очками занимают 16-е место в турнирной таблице. 29 августа они на своем поле сыграют с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ. Махачкалинское «Динамо» (9 очков) находится на 5-м месте. 30 августа бело-голубые на выезде встретятся с «Рубином».