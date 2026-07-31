Черчесов о матче с «Локомотивом»: «Неудачно начали. А потом увидел команду, которая хотела отыграться»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о прошедшем первом туре РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— А как оцените старт сезона «Ахмата» и встречу с «Локомотивом»?

— Мы в каком-то смысле вступаем во что то новое и неопределенное: сборы и контрольные матчи — это одно, а официальные встречи — совсем другое. Соперник иначе настраивается, другая атмосфера на стадионе, другие задачи. Думаю, что любой тренер об этом скажет. Мы готовы к сезону, есть четкая цель и понимание, чего мы хотим.

Неудачно начали игру с «Локомотивом», были ошибки, одна из которых привела к голу. А потом я увидел команду, которая хотела отыграться и забрать три очка.

— Есть ощущение, что «Ахмат» может быть недоволен ничьей — учитывая, как складывался матч.

— «Локомотив» качественно выходил из обороны, когда мы это им позволяли. Думаю, что и у них найдутся моменты, когда они остались недовольны своей игрой. У нас тоже были такие эпизоды. Но точно могу сказать, что равнодушных на поле и за его пределами в «Ахмате» нет.

2 августа «Ахмат» встретится дома со «Спартаком» во втором туре в рамках чемпионата России.