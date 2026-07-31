Черчесов о матче с «Локомотивом»: «Неудачно начали. А потом увидел команду, которая хотела отыграться»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о прошедшем первом туре РПЛ против «Локомотива» (1:1).
— А как оцените старт сезона «Ахмата» и встречу с «Локомотивом»?
— Мы в каком-то смысле вступаем во что то новое и неопределенное: сборы и контрольные матчи — это одно, а официальные встречи — совсем другое. Соперник иначе настраивается, другая атмосфера на стадионе, другие задачи. Думаю, что любой тренер об этом скажет. Мы готовы к сезону, есть четкая цель и понимание, чего мы хотим.
Неудачно начали игру с «Локомотивом», были ошибки, одна из которых привела к голу. А потом я увидел команду, которая хотела отыграться и забрать три очка.
— Есть ощущение, что «Ахмат» может быть недоволен ничьей — учитывая, как складывался матч.
— «Локомотив» качественно выходил из обороны, когда мы это им позволяли. Думаю, что и у них найдутся моменты, когда они остались недовольны своей игрой. У нас тоже были такие эпизоды. Но точно могу сказать, что равнодушных на поле и за его пределами в «Ахмате» нет.
2 августа «Ахмат» встретится дома со «Спартаком» во втором туре в рамках чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0