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Геннадий Орлов: комментарий о выходе Мостового на замену в матче Зенит — Локомотив в 8 туре РПЛ

Орлов: «Не верю, что «Зенит» запретил Мостовому сыграть с первых минут»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Андрей Мостовой, отданный «Зенитом» в аренду в «Локомотив», не вышел в матче против питерцев с первых минут.

Хавбек появился на поле на 83-й минуте и отметился желтой карточкой.

— Запаса прочности у «Зенита» не видно. Надо пробовать, искать варианты. Педро должен выходить в старте. Он-то и перевернул эту игру.

Я бы пятерку поставил только трем футболистам питерцев за эту встречу. Педро, Луису Энрике и Адамову. Голкипер был надежен, несколько раз действительно выручил хозяев.

Разговоры о том, что «Зенит» запретил Мостовому выходить на поле с первых минут? Я в это не верю. Зачем? Смысл? Просто Андрей еще не набрал форму, пока выходит только на замену. Разве он лучший в «Локомотиве»? Со стороны питерцев ничего такого не было!

Теперь «Зениту» предстоит непростой поединок с «Балтикой», а затем — пауза на сборные. Травмированный Вендел приходит на матчи, стоит рядом с полем. Хочет прочувствовать всю атмосферу, переживает. Ему надо зажечь себя, пробудиться после травмы! Посмотрим, в какой он будет форме в октябре.

Артем Карпукас и&nbsp;Геннадий Орлов.«Не хочется говорить о судьях. Нет запаса прочности. Карпукас совсем сырой». Орлов — о победе «Зенита»

«Локомотив» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. 16 сентября железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов» в 9-м туре РПЛ.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/zenit-obygral-lokomotiv-v-8-ture-rpl-2026-27-mnenie-gennadiya-orlova-o-matche-sudeystve-i-igre-karpukasa-2454785/
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Андрей Мостовой
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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