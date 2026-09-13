Орлов: «Не верю, что «Зенит» запретил Мостовому сыграть с первых минут»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Андрей Мостовой, отданный «Зенитом» в аренду в «Локомотив», не вышел в матче против питерцев с первых минут.

Хавбек появился на поле на 83-й минуте и отметился желтой карточкой.

— Запаса прочности у «Зенита» не видно. Надо пробовать, искать варианты. Педро должен выходить в старте. Он-то и перевернул эту игру.

Я бы пятерку поставил только трем футболистам питерцев за эту встречу. Педро, Луису Энрике и Адамову. Голкипер был надежен, несколько раз действительно выручил хозяев.

Разговоры о том, что «Зенит» запретил Мостовому выходить на поле с первых минут? Я в это не верю. Зачем? Смысл? Просто Андрей еще не набрал форму, пока выходит только на замену. Разве он лучший в «Локомотиве»? Со стороны питерцев ничего такого не было!

Теперь «Зениту» предстоит непростой поединок с «Балтикой», а затем — пауза на сборные. Травмированный Вендел приходит на матчи, стоит рядом с полем. Хочет прочувствовать всю атмосферу, переживает. Ему надо зажечь себя, пробудиться после травмы! Посмотрим, в какой он будет форме в октябре.

«Локомотив» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. 16 сентября железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов» в 9-м туре РПЛ.