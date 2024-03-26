Защитник «Оренбурга» Полуяхтов рассказал о лудомании у футболистов

Защитник «Оренбурга» Сергей Полуяхтов вспомнил о случаях лудомании среди своих бывших одноклубников.

«У ребят срывало башню. Они просили родителей: «Пришлите деньги на бутсы». Те присылали, а сыновья через три-четыре дня опять: «Купил бутсы, а они порвались. Мам, ну ты чего! Я тебе врать буду?» И снова просят и спускают», — приводит слова Полуяхтова Sport24.

В нынешнем сезоне 34-летний Полуяхтов сыграл 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

«Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 19 очков в 20 матчах.