Ислам Халилов рассказал о встрече с игроками «Спартака»

Болельщик «Спартака» Ислам Халилов, который спас более 100 человек из «Крокус Сити Холла», рассказал, как получил приглашение от «Спартака».

— Мне написал [сотрудник клуба] Михаил, — сказал Халилов. — Я сперва не поверил, но потом я его загуглил, посмотрел, что это он на самом деле. Мне заказали такси. Я приехал, мне подарили значки, вратарскую форму «Спартака».

— Ты встретился с футболистами.

— Им тоже было интересно, как все происходило. Сказали, что я молодец и красавчик.

— Ты говорил, что это твоя мечта.

— Да.

— Почему? Ты просто с детства любил футбол и «Спартак»?

— У меня папа за «Спартак». И я с детства тоже.

— Говорят, что ты занимался в академии?

— Да. Играл в Сокольниках.