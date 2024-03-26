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Сегодня, 13:25

Ислам Халилов рассказал о встрече с игроками «Спартака»

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Болельщик «Спартака» Ислам Халилов, который спас более 100 человек из «Крокус Сити Холла», рассказал, как получил приглашение от «Спартака».

— Мне написал [сотрудник клуба] Михаил, — сказал Халилов. — Я сперва не поверил, но потом я его загуглил, посмотрел, что это он на самом деле. Мне заказали такси. Я приехал, мне подарили значки, вратарскую форму «Спартака».

— Ты встретился с футболистами.

— Им тоже было интересно, как все происходило. Сказали, что я молодец и красавчик.

— Ты говорил, что это твоя мечта.

— Да.

— Почему? Ты просто с детства любил футбол и «Спартак»?

— У меня папа за «Спартак». И я с детства тоже.

— Говорят, что ты занимался в академии?

— Да. Играл в Сокольниках.

Ислам Халилов спас сотни людей во&nbsp;время теракта в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. «Передо мной застрелили мужчину — террорист был в 30 метрах!» Интервью Ислама Халилова — 15-летнего героя

ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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